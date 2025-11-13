JE DIS INDUSTRIE Cambes – Agence FIGEAC Cambes

JE DIS INDUSTRIE Jeudi 13 novembre, 08h00 Cambes – Agence FIGEAC Lot

Début : 2025-11-13T08:00:00+01:00 – 2025-11-13T11:00:00+01:00

Fin : 2025-11-13T08:00:00+01:00 – 2025-11-13T11:00:00+01:00

La Région Occitanie, France Travail, l’IUMM, Mécanic Vallée, Le Campus des Métiers et des Qualifications d’Excellence Industrie du Futur oraganisent un e découverte autour des métiers de l’industrie et industrie agro-alimentaire à destination de tout public en reconversion professionnelle, en recherche d’emploi-formation.

Présentation des opportunités emploi/formation : POWER POINT INTRODUCTIF : présentation des besoins en recrutement Offres à pourvoir – Témoignage entreprises – Visite intera

Cambes – Agence FIGEAC 46100 Cambes Cambes 46100 Lot Occitania

La Région Occitanie, France Travail, l'IUMM, Mécanic Vallée, Le Campus des Métiers et des Qualifications d'Excellence Industrie du Futur oraganisent un e découverte autour des métiers de l'industrie