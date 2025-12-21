Je dis jeu vacances scolaires, Rue Raymond Dorey Tournus

Je dis jeu vacances scolaires

Gratuit

Début : 2026-02-19 14:00:00

fin : 2026-02-19 17:00:00

2026-02-19 2026-04-16

Venez vous amuser seul ou accompagné et découvrir de nouveaux jeux de société.

Tout public Entrée libre .

Rue Raymond Dorey Ludothèque Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 32 58 71

