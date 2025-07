Je Dis Musik Les Escales Estivales de Romans Place Jules Nadi Romans-sur-Isère

Place Jules Nadi Kiosque Romans-sur-Isère Drôme

Début : Jeudi 2025-07-17 21:00:00

2025-07-17

Dans le cadre des Escales Estivales, retrouvez les jeudis des concerts et spectacles en plein air dans le cadre des « Je Dis Musik » !

Place Jules Nadi Kiosque Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 51

English :

As part of the Escales Estivales program, enjoy open-air concerts and shows every Thursday as part of the « Je Dis Musik » series!

German :

Im Rahmen der Escales Estivales finden Sie donnerstags Konzerte und Aufführungen unter freiem Himmel im Rahmen der « Je Dis Musik »!

Italiano :

Nell’ambito del programma Escales Estivales, ogni giovedì si tengono concerti e spettacoli all’aperto nell’ambito della rassegna « Je Dis Musik »!

Espanol :

En el marco del programa Escales Estivales, todos los jueves hay conciertos y espectáculos al aire libre dentro del ciclo « Je Dis Musik »

