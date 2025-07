JE DIS VIN Montpeyroux

JE DIS VIN Montpeyroux jeudi 24 juillet 2025.

JE DIS VIN

Montpeyroux Hérault

Début : 2025-07-24

fin : 2025-08-14

2025-07-24 2025-08-07 2025-08-14

Je dis vin est un événement chaque été au cœur du village vigneron de Montpeyroux.

Avec une de vignerons, une ambiance festive, des points de restauration sur place

Montpeyroux 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 96 61 07

English :

« Je dis vin » is an event held every summer in the heart of the winegrowing village of Montpeyroux.

With a winegrower’s cellar, a festive atmosphere and on-site food and drink outlets

German :

« Je dis vin » ist eine Veranstaltung, die jeden Sommer im Herzen des Winzerdorfes Montpeyroux stattfindet.

Mit einer von Winzern, einer festlichen Atmosphäre und Essensmöglichkeiten vor Ort

Italiano :

« Je dis vin » è un evento che si tiene ogni estate nel cuore del villaggio vinicolo di Montpeyroux.

Con un viticoltore, un’atmosfera festosa e punti di ristoro in loco

Espanol :

« Je dis vin » es un acontecimiento que se celebra cada verano en el corazón del pueblo vinícola de Montpeyroux.

Con la presencia de un viticultor, un ambiente festivo y puestos de comida y bebida

