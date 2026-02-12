Je dit NON au stress pendant la période d’examen Connac

Je dit NON au stress pendant la période d’examen !

Le bourg 12170 Connac Connac Aveyron

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-03-05

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-03-05

Et si vous preniez le temps de ralentir, tout simplement Un cycle de 10 ateliers pour aider les adolescents à mieux gérer le stress des examens et les aborder avec plus de sérénité.?

La période des examens peut être source de stress, de fatigue, de doutes et de perte de confiance.

Ce cycle de 10 ateliers spécialement conçus pour les adolescents propose des outils concrets et accessibles pour mieux vivre la pression scolaire et aborder les examens avec plus de sérénité.

À travers des exercices de sophrologie, de respiration, de relaxation, de visualisation et des temps d’échange adaptés à leur âge, les adolescents apprennent à

-Apaiser le stress et l’anxiété

-Améliorer leur sommeil et leur récupération

-Renforcer la confiance en soi

-Développer concentration et mémoire

-Mieux gérer leurs émotions

-Retrouver énergie et motivation

-Se préparer mentalement aux examens et aux oraux

-Cultiver créativité et imagination

-Apaiser les tensions et inconforts corporels

-Installer un état de bien-être durable

Chaque atelier est un espace sécurisant, sans jugement, pour apprendre à mieux se connaître, reprendre confiance en ses capacités et devenir acteur de son bien-être.

✨ Un accompagnement progressif pour dire non au stress… et oui à ses ressources. 20 .

Le bourg 12170 Connac Connac 12170 Aveyron Occitanie +33 6 51 57 75 60 destefanisnina@free.fr

What if you simply took the time to slow down? A series of 10 workshops to help teenagers better manage the stress of exams and tackle them with greater serenity..

