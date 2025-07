Je, d’un coeur léger en lectures amoureuses Salle Le Vallon Landivisiau

Je, d’un coeur léger en lectures amoureuses Salle Le Vallon Landivisiau dimanche 14 décembre 2025.

Je, d’un coeur léger en lectures amoureuses

Salle Le Vallon Kerivoal Landivisiau Finistère

Début : 2025-12-14 14:30:00

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Lecture musicale

Phénomène poétique de la décennie pour La Grande Librairie, Loïc Demey, poète au souffle singulier, professeur d’EPS et funambule du verbe, revient une fois encore à Landivisiau à l’occasion du Festival Moi les Mots.

Après avoir conquis des milliers de lecteurs avec Je, d’un accident ou d’amour — réédité 15 fois, fait rarissime en poésie — l’auteur tisse spécialement pour nous une proposition inédite et délicate, mêlant trois de ses textes Je, d’un accident ou d’amour, D’un coeur léger et Aux Amours, fil tendu entre les élans du coeur et du désir, entre ce qu’on dit et ce qu’on tait.

À ses côtés, la Compagnie Xav to Yilo vient poser ses notes sensibles Eve à la contrebasse, Etienne à la guitare, à l’accordéon et au chant. La voix de l’auteur se mêle à celle d’une lectrice complice, Cécile Chevalier, au coeur de la programmation du Festival. Un moment suspendu.

Entrée libre sur réservation.

Avec Loïc Demey, Eve Caillet et Étienne Grass. © Jean-Frédéric Berger / Ollivier Toussaint. .

Salle Le Vallon Kerivoal Landivisiau 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 68 67 63

