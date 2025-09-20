« Je fabrique et dessine la bibliothèque Paul Eluard » Bibliothèque Multimédia Paul Eluard Achères

« Je fabrique et dessine la bibliothèque Paul Eluard » Samedi 20 septembre, 11h00 Bibliothèque Multimédia Paul Eluard Yvelines

A partir de 6 ans

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T11:45:00

“Je fabrique et dessine la bibliothèque Paul Eluard” : atelier créatif.

Pour les 6-12 ans.

La bibliothèque Paul Eluard est un bâtiment datant de 1932, ancienne école des filles de la ville d’Achères, et réhabilité en 1989 afin de devenir une bibliothèque.

Sur inscription au 01 39 11 22 95

Bibliothèque Multimédia Paul Eluard 8 Rue Deschamps Guérin, 78260 Achères, France Achères 78260 La Petite-Arche Yvelines Île-de-France +33139112295 http://www.bibliotheque-acheres78.fr [{« type »: « phone », « value »: « 01 39 11 22 95 »}]

Atelier « Je fabrique et dessine la bibliothèque Paul Eluard »

© Ministère de la Culture