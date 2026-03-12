JE FABRIQUE MA PEINTURE MINÉRALE La fabrique de proximités Morlaix

JE FABRIQUE MA PEINTURE MINÉRALE

La fabrique de proximités 41 Quai du Léon Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 09:30:00

fin : 2026-04-15 12:30:00

Date(s) :

2026-04-15

Carolyn est artiste plasticienne et architecte en solidarité internationale, installée près de Lyon.

Son travail s’appuie sur une collaboration avec le vivant pour explorer la notion de paysage sous toutes ses formes. Elle utilise des matières naturelles (terre, végétaux, papier) et des savoir-faire ancestraux pour développer des œuvres sensibles et vivantes, ancrées dans un lieu et une temporalité spécifique.

Carolyn partage ses découvertes et connaissances au travers d’ateliers créatifs, dans lesquels elle invite enfants et adultes à un voyage sensoriel au contact des matières brutes disponibles localement.

Cet atelier propose aux participant.es d’apprendre à fabriquer leur propre peinture à base de terre et de liants naturels.

Pendant trois heures, les enfants exploreront les couleurs de la terre, apprendront à transformer des pigments naturels en peinture, puis laisseront libre cours à leur créativité à travers des jeux d’empreintes et de matières.

Atelier accessible dès 6 ans (enfant de 3 à 6 ans avec accompagnant.e).

Sur réservation. .

La fabrique de proximités 41 Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 6 78 04 27 59

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English : JE FABRIQUE MA PEINTURE MINÉRALE

L’événement JE FABRIQUE MA PEINTURE MINÉRALE Morlaix a été mis à jour le 2026-03-12 par OT BAIE DE MORLAIX