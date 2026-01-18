Je fabrique ma propre cabane à oiseaux ! Grenade-sur-l’Adour
14 Place des Tilleuls Grenade-sur-l’Adour Landes
Invitez la nature dans votre jardin ! Avec Coline, des Copeaux de Coline , fabriquez votre cabane à oiseaux. Un atelier ludique qui plaira aux petits comme aux grands enfants. Repartez avec votre cabane à installer sur un arbre pour observer les différentes espèces d’oiseaux qui peuplent nos jardins.
Matériel fourni. Les enfants doivent être accompagnés.
Inscription obligatoire , places limitées. .
14 Place des Tilleuls Grenade-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 45 45 98 tourisme@cc-paysgrenadois.fr
