Vialas

JE FABRIQUE MON PAIN

Vialas Lozère

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 09:30:00

fin : 2026-05-23 17:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Venez mettre la main à la pâte le temps d’une journée conviviale !

Découvrez les secrets du pain au levain, explorez les farines et le blé, pétrissez, façonnez… et laissez la magie opérer. Animé par Michel Boulanger, prévoir la journée. Le midi prévoir un pique nique pour un repas partagé tous ensemble ! Réservation obligatoire auprès de Vivre à Vialas

Venez mettre la main à la pâte le temps d’une journée conviviale !

Découvrez les secrets du pain au levain, explorez les farines et le blé, pétrissez, façonnez… et laissez la magie opérer.

Entre deux fournées, partagez un moment d’échanges et de bonne humeur.

Animé par Michel Boulanger, prévoir la journée.

Début 9h30, fin environ 17h.

Le midi prévoir un pique nique pour un repas partagé tous ensemble !

Réservation obligatoire auprès de Vivre à Vialas .

Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 7 64 24 18 59 vivreavialas@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and get your hands dirty for a fun-filled day!

Discover the secrets of sourdough bread, explore flours and wheat, knead, shape? and let the magic happen. Led by Michel Boulanger, all day. Bring a picnic lunch for a meal we can all share! Reservations required from Vivre à Vialas

L’événement JE FABRIQUE MON PAIN Vialas a été mis à jour le 2026-05-20 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère