JE FAIS L’HISTOIRE D’UNE ENTREPRISE Carcassonne

41 Avenue Claude Bernard Carcassonne Aude

Début : 2026-04-14 14:30:00

fin : 2026-04-14 16:00:00

2026-04-14

Retracer l'histoire d'une entreprise nécessite la consultation d'archives provenant de sources très diverses actes de société, bottins, rôles d'imposition, baux des fonds de commerce, dossiers de faillite, enquêtes statistiques, registre des métiers, papiers à en-tête, etc. Des recherches passionnantes qui peuvent vous faire redécouvrir l'histoire de votre commune sous un autre angle.

41 Avenue Claude Bernard Carcassonne 11000 Aude Occitanie

English :

Tracing the history of a business requires consulting archives from a wide variety of sources: company deeds, directories, tax rolls, business leases, bankruptcy files, statistical surveys, trade registers, letterheads, etc. This fascinating research can help you rediscover the history of your community from a different angle.

German :

Um die Geschichte eines Unternehmens nachvollziehen zu können, müssen Archive aus den unterschiedlichsten Quellen konsultiert werden: Firmenurkunden, Bottins, Steuerlisten, Mietverträge für Geschäftsgrundstücke, Konkursakten, statistische Erhebungen, Handwerksregister, Briefköpfe etc. Spannende Recherchen, die Sie die Geschichte Ihrer Gemeinde aus einem anderen Blickwinkel wiederentdecken lassen können.

Italiano :

Per ricostruire la storia di un'impresa è necessario consultare gli archivi delle fonti più disparate: atti societari, elenchi, registri fiscali, contratti di affitto d'azienda, pratiche fallimentari, indagini statistiche, registri commerciali, carta intestata e così via. Una ricerca appassionante che può aiutarvi a riscoprire la storia del vostro comune da una prospettiva diversa.

Espanol :

Rastrear la historia de una empresa requiere consultar archivos de fuentes muy diversas: escrituras de sociedades, directorios, censos fiscales, contratos de arrendamiento de empresas, expedientes de quiebra, estudios estadísticos, registros mercantiles, membretes, etc. Una investigación apasionante que puede ayudarle a redescubrir la historia de su municipio desde un ángulo diferente.

