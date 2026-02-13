Je fais mes premiers pas dans la création de mon site web pro, Webinaire, Marseille
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-16T10:00:00+01:00 – 2026-03-16T11:00:00+01:00
Fin : 2026-03-16T10:00:00+01:00 – 2026-03-16T11:00:00+01:00
Comprenez les fondamentaux et découvrez les outils qui vous permettront de concevoir un site adapté à votre activité.
Au programme :
Les bases indispensables pour un site efficace
Les solutions simples pour créer votre site sans compétences techniques avancées
Des conseils pour valoriser votre image en ligne
Inscrivez-vous dès maintenant et lancez votre présence digitale !
Webinaire 8 rue neuve saint-martin marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://app.livestorm.co/cci-provence-alpes-cote-d-azur/preparer-son-projet-de-site-internet-avec-laide-de-lia »}]
Vous souhaitez créer un site web professionnel mais vous ne savez pas par où commencer ? Cet atelier est fait pour vous !