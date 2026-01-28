Je gère ma e-reputation Médiathèque Cognac

Je gère ma e-reputation

Médiathèque 10 rue du Minage Cognac Charente

Début : 2026-02-10 10:00:00

fin : 2026-02-12 12:00:00

2026-02-10 2026-02-11 2026-02-12 2026-02-13

Les conseillères numériques de Grand Cognac proposent deux ateliers pratiques et interactifs pour accompagner les jeunes dans leur usage du numérique.

Médiathèque 10 rue du Minage Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 19 50 bibliotheque.cognac@grand-cognac.fr

Grand Cognac’s digital advisors are offering two hands-on, interactive workshops to help young people make the most of digital technology.

