Je l’aime moi non plus / Gainsbourg polyphonique Centre Paris Anim’ Jacques Bravo Paris

Je l’aime moi non plus / Gainsbourg polyphonique Centre Paris Anim’ Jacques Bravo Paris samedi 13 septembre 2025.

« JE L AIME moi non plus » revient à Paris!

C’est un spectacle musical autour de l’univers amoureux et poétique de Serge Gainsbourg.

3 couples sont mis en scène et interprétés par 6 chanteurs-musiciens. Les chansons, harmonisées et réarrangées, se succèdent…

Entre indifférence, sensibilité, compassion teintées de boums et de bangs, nous découvrons que l’on peut aimer et se déchirer le temps d’1 heure 15 de chansons.

Spectacle musical sur l’univers amoureux et poétique de Serge Gainsbourg.

Le samedi 13 septembre 2025

de 20h00 à 21h15

payant

De 12 à 16 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-13T23:00:00+02:00

fin : 2025-09-14T00:15:00+02:00

Date(s) : 2025-09-13T20:00:00+02:00_2025-09-13T21:15:00+02:00

Centre Paris Anim’ Jacques Bravo 14-18 rue de la Tour des Dames 75009 Paris

https://www.helloasso.com/associations/zen-artiste/evenements/je-l-aime-moi-non-plus-paris-jacques-bravo