JE LIS AVEC BÉBÉ, Montpellier
Médiathèque Montpellier Hérault
Début : 2026-02-18
fin : 2026-02-18
2026-02-18 2026-03-11 2026-04-15 2026-05-27 2026-06-17
Un moment privilégié accompagné et guidé par les bibliothécaires.
Oreilles et yeux grand-ouverts, bien calé sur les genoux, le voyage au pays des histoires avec votre enfant peut commencer…
De 0 à 3 ans, accompagné d’un adulte (grands frères/sœurs bienvenus)
Sur inscription à partir du 15 du mois précédant l’atelier .
Médiathèque Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60
A special moment accompanied and guided by librarians.
