JE LIS AVEC BÉBÉ, Montpellier

JE LIS AVEC BÉBÉ

Médiathèque Montpellier Hérault

Un moment privilégié accompagné et guidé par les bibliothécaires.

Oreilles et yeux grand-ouverts, bien calé sur les genoux, le voyage au pays des histoires avec votre enfant peut commencer…

De 0 à 3 ans, accompagné d’un adulte (grands frères/sœurs bienvenus)

Sur inscription à partir du 15 du mois précédant l’atelier .

English :

A special moment accompanied and guided by librarians.

