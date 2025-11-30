Je marche pour le Téléthon Sagelat
Je marche pour le Téléthon Sagelat dimanche 30 novembre 2025.
Je marche pour le Téléthon
Salle des fêtes Sagelat Dordogne
En faveur du Téléthon, le comité des fêtes vous propose une randonnée pédestre sur les chemins de Sagelat. Parcours d’environ 8 kms.
Participation de 5€.
Rdv le 30 novembre à 10h30 devant la salle des fêtes de Sagelat.
Pour ceux qui le souhaitent, un repas du Téléthon sera proposé à 12h30.
Salle des fêtes Sagelat 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 77 69 65
English : Je marche pour le Téléthon
In aid of the Telethon, the Comité des Fêtes is organizing a hike along the paths of Sagelat. Approximately 8 kms.
Participation fee: 5?
Rendezvous on November 30 at 10.30 a.m. in front of the Sagelat village hall.
For those who wish, a Telethon meal will be served at 12.30pm.
German : Je marche pour le Téléthon
Zu Gunsten des Telethon bietet Ihnen das Festkomitee eine Wanderung auf den Wegen von Sagelat an. Die Strecke ist etwa 8 km lang.
Die Teilnahmegebühr beträgt 5 ?
Treffpunkt am 30. November um 10:30 Uhr vor dem Festsaal von Sagelat.
Um 12:30 Uhr gibt es ein Telethon-Essen.
Italiano :
A favore di Telethon, il Comité des Fêtes organizza una passeggiata lungo i sentieri di Sagelat. Circa 8 km.
Costo: 5?
Ritrovo il 30 novembre alle 10.30 davanti al municipio di Sagelat.
Per chi lo desidera, alle 12.30 sarà servito un pasto Telethon.
Espanol : Je marche pour le Téléthon
A beneficio del Teletón, el Comité des Fêtes organiza un paseo por los senderos de Sagelat. Aproximadamente 8 km.
Coste: 5?
Punto de encuentro el 30 de noviembre a las 10h30 delante del ayuntamiento de Sagelat.
Para los que lo deseen, se servirá una comida Telethon a las 12h30.
L’événement Je marche pour le Téléthon Sagelat a été mis à jour le 2025-11-08 par Périgord Noir Vallée Dordogne