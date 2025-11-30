Je marche pour le Téléthon Sagelat

Je marche pour le Téléthon

En faveur du Téléthon, le comité des fêtes vous propose une randonnée pédestre sur les chemins de Sagelat. Parcours d’environ 8 kms.

Participation de 5€.

Rdv le 30 novembre à 10h30 devant la salle des fêtes de Sagelat.

Pour ceux qui le souhaitent, un repas du Téléthon sera proposé à 12h30.

Salle des fêtes Sagelat 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 77 69 65

English : Je marche pour le Téléthon

In aid of the Telethon, the Comité des Fêtes is organizing a hike along the paths of Sagelat. Approximately 8 kms.

Participation fee: 5?

Rendezvous on November 30 at 10.30 a.m. in front of the Sagelat village hall.

For those who wish, a Telethon meal will be served at 12.30pm.

German : Je marche pour le Téléthon

Zu Gunsten des Telethon bietet Ihnen das Festkomitee eine Wanderung auf den Wegen von Sagelat an. Die Strecke ist etwa 8 km lang.

Die Teilnahmegebühr beträgt 5 ?

Treffpunkt am 30. November um 10:30 Uhr vor dem Festsaal von Sagelat.

Um 12:30 Uhr gibt es ein Telethon-Essen.

Italiano :

A favore di Telethon, il Comité des Fêtes organizza una passeggiata lungo i sentieri di Sagelat. Circa 8 km.

Costo: 5?

Ritrovo il 30 novembre alle 10.30 davanti al municipio di Sagelat.

Per chi lo desidera, alle 12.30 sarà servito un pasto Telethon.

Espanol : Je marche pour le Téléthon

A beneficio del Teletón, el Comité des Fêtes organiza un paseo por los senderos de Sagelat. Aproximadamente 8 km.

Coste: 5?

Punto de encuentro el 30 de noviembre a las 10h30 delante del ayuntamiento de Sagelat.

Para los que lo deseen, se servirá una comida Telethon a las 12h30.

