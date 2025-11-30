JE MARCHE POUR LE TELETHON Sézanne
JE MARCHE POUR LE TELETHON Sézanne dimanche 30 novembre 2025.
JE MARCHE POUR LE TELETHON
Hall Maison des Sports Sézanne Marne
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 08:30:00
fin : 2025-11-30 13:00:00
Date(s) :
2025-11-30
Tout public
Randonnée pédestre
au profit du Téléthon
3 parcours 5, 7 et 10 km- Départ groupé .
Hall Maison des Sports Sézanne 51120 Marne Grand Est baudot.hatte@orange.fr
English : JE MARCHE POUR LE TELETHON
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement JE MARCHE POUR LE TELETHON Sézanne a été mis à jour le 2025-01-28 par ADT de la Marne