JE MARCHE POUR LE TELETHON Sézanne

JE MARCHE POUR LE TELETHON

Hall Maison des Sports Sézanne Marne

Début : 2025-11-30 08:30:00

fin : 2025-11-30 13:00:00

2025-11-30

Tout public

Randonnée pédestre

au profit du Téléthon

3 parcours 5, 7 et 10 km- Départ groupé .

Hall Maison des Sports Sézanne 51120 Marne Grand Est baudot.hatte@orange.fr

