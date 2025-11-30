Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

JE MARCHE POUR LE TELETHON Sézanne

JE MARCHE POUR LE TELETHON Sézanne dimanche 30 novembre 2025.

JE MARCHE POUR LE TELETHON

Hall Maison des Sports Sézanne Marne

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 08:30:00
fin : 2025-11-30 13:00:00

Date(s) :
2025-11-30

Tout public
Randonnée pédestre
au profit du Téléthon
3 parcours 5, 7 et 10 km- Départ groupé   .

Hall Maison des Sports Sézanne 51120 Marne Grand Est   baudot.hatte@orange.fr

English : JE MARCHE POUR LE TELETHON

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement JE MARCHE POUR LE TELETHON Sézanne a été mis à jour le 2025-01-28 par ADT de la Marne