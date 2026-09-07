Je me laisse porter – Saison 6, Mairie de Soulac-sur-Mer, Soulac-sur-Mer

Informations pratiques

Je me laisse porter – Saison 6 Vendredi 18 septembre, 15h30 Mairie de Soulac-sur-Mer Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T15:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T15:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00

Une balade rythmée par des parenthèses artistiques, pour des petits groupes de 10 curieux.

C’est la 6ème saison des balades artistiques « Je me laisse porter » créées à l’été 2020 par la Compagnie des Petites Secousses. Une expérience unique où les surprises artistiques sont autant d’invitations au lâcher-prise. Sans savoir ce que vous allez voir, laissez-vous porter par les artistes associés au projet.

Depuis leur lancement, ces balades ont proposé 187 performances sur autant de sites atypiques : églises, usines, parcs, centres commerciaux, écoles, logements et jardins de particuliers. Plus de 3700 spectateurs ont pu apprécier les prestations de 34 artistes aux univers très variés.

Rendez-vous à l’Hotel de Ville de Soulac-sur-Mer pour une balade de 70 minutes. Premier départ à 15h30 puis, un départ tous les 1/4 d’heure (12 balades successives).

Distribution (en alternance surprise sur chaque date) :

Musique et Voix – Laurie BATISTA / Compagnie emilbus

Oud – Nawras IBRAHIM

Voix et kamele ngoni – Simon FILIPPI / Compagnie Sons de Toile

Théâtre et arts de rue – Cécile MAURICE / Compagnie Bougrelas

Marionnette – Vincent NADAL / Compagnie Les Lubies

Théâtre et écriture – Julian ROUHET

Cirque – Laëtita VIECELI / Compagnie Née d’Un Doute

Danse contemporaine – Jessica YACTINE / Compagnie Lalla

-> Découvrir le site du projet

-> Jérôme des Petites Secousses explique « je me laisse porter »

Une coproduction cie des Petites Secousses et iddac

Avec l’aimable soutien de la ville de Bordeaux, de Bordeaux Métropole et du département de la Gironde

Mairie de Soulac-sur-Mer 2 Rue de L Hôtel de ville, 33780 Soulac-sur-Mer Soulac-sur-Mer 33780 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.emilbus.net/ »}, {« link »: « https://www.sonsdetoile.fr/ »}, {« link »: « https://www.compagniebougrelas.com/ »}, {« link »: « https://www.leslubies.com/ »}, {« link »: « https://www.cieneedundoute.com/Accueil.html »}, {« link »: « https://compagnielalla.com/la-compagnie/ »}, {« link »: « https://jemelaisseporter.fr/ »}, {« data »: {« author »: « Gironde », « cache_age »: 86400, « description »: « Compagnie Des Petites Secousses u23e9 gironde.fr/sorties », « type »: « video », « title »: « Compagnie Des Petites Secousses – Scu00e8nes du2019u00e9tu00e9 en Gironde 2022 », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/0CW0JzCKQU4/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=0CW0JzCKQU4 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCpLVThpG6di8YJXm2WzDOBw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Compagnie des Petites Secousses balade théâtre

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