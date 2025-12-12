JE ME SOUVIENDRAI DE PRESQUE TOUT – THEATRE MONTPARNASSE Paris

JE ME SOUVIENDRAI DE PRESQUE TOUT Début : 2026-01-22 à 21:00. Tarif : – euros.

JE ME SOUVIENDRAI DE PRESQUE TOUTUn père, écrivain raté, et son fils adolescent voient leur routine bouleversée par l’arrivée du grand-père, un acteur célèbre, fantasque et irresponsable, majoritairement absent mais terriblement attachant.L’objet de cette visite : le grand-père voudrait que son fils l’aide à rédiger ses mémoires.Commencent alors des retrouvailles à la fois drôles, féroces et poignantes qui leur permettront de revisiter leur passé pas très commun.Entre dialogues mordants et secrets de famille révélés, plongez dans cette comédie pleine d’esprit, d’amour et d’humour ! d’Alexis MACQUARTmise en scène Julien BOISSELIERavec Pierre ARDITI, Nicolas BRIANÇON et Miguel VANDER LINDENdécor Jean HAAS, costumes Jean-Daniel VUILLERMOZ, lumières Jean-Pascal PRACHT, musique Pierre TIRMONTassistante à la mise en scène Fanny DUSSARTAttention, les représentations commencent à l’heure et aucun retardataire ne peut être accepté dans la salle, pour ne pas perturber le bon déroulement du spectacle.

