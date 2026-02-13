JE ME SOUVIENS DE LA TERRE, Theatre Firmin Gémier / La Piscine, Châtenay-Malabry

JE ME SOUVIENS DE LA TERRE 10 et 11 mars Theatre Firmin Gémier / La Piscine Hauts-de-Seine

20, 15, 10, 8 euros

Début : 2026-03-10T20:00:00+01:00 – 2026-03-10T22:00:00+01:00

Fin : 2026-03-11T20:00:00+01:00 – 2026-03-11T22:00:00+01:00

Je me souviens de la terre évoque par fragments des événements traversés par la mémoire et les rêves. Les huit personnages de la pièce sont inquiets des projets qui menacent leur cadre de vie naturel et décident d’agir. Victimes de violences au cours d’une manifestation, ils font face au dilemme de l’engagement : continuer ou pas ? Avec ce spectacle, Myriam Marzouki et Sébastien Lepotvin poursuivent leur théâtre singulier où la dramaturgie mêle les émotions aux enjeux contemporains, en ce moment critique qui interroge le devenir démocratique de nos sociétés.

Theatre Firmin Gémier / La Piscine 254 Avenue de la Division Leclerc, Châtenay-Malabry Châtenay-Malabry 92290 Hauts-de-Seine Île-de-France

Alma Bousquet- photo de répétitions