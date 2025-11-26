Je me souviens et Le Dernier souffle du Dragon Maison de quartier de La Mano Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-26 14:00 – 18:00

Gratuit : oui Gratuit Tout public

Un événement convivial autour de l’histoire et de la mémoire du quartier Nantes Nord est organisé à la maison de quartier La Mano par les structures associatives et culturelles du quartier. L’occasion de dire au revoir collectivement au Dragon du Chêne-des-Anglais qui disparaîtra début décembre.Des spectacles :> À la Mano : à 14h30/15h spectacle d’improvisation avec des impromptus et à 15h45/16h15 concert par PaQ’La Lune et les Winnipeg’s Killers.> Sur le site du dragon : à 17h spectacle de feu « Le dernier Souffle du dragon » par la compagnie Flamma.- Des expositions sur le travail de mémoire :> Sur le quartier Bout-des-Landes : dans le cadre de l’action « Nos Futurs… Mémoires » et des 50 ans du centre socioculturel Bout-des-Landes, l’association Pulsart présente une trentaine de témoignages sur le thème de la solidarité, vécue et vue par les habitantes et habitants du Bout-des-Landes. Ces récits de vie ont été récoltés dans le cadre d’ateliers de théâtre, puis illustrés à l’occasion d’ateliers d’arts plastiques, menés au sein des CSC Bout-des-Landes et Bout-des-Pavés en avril et juillet 2025.> Sur les travaux menés par les enfants de l’école Paul Gauguin et PaQ’La Lune,> Sur l’histoire de Nantes Nord et le dragon par la Direction du patrimoine et de l’archéologie ainsi que les Archives de Nantes.- Une balade autour des plantes et des arbres par l’association ECOS.- Un stand autour du jardin, des graines, plantes à sentir et à goûter par l’association ECOS- Un atelier d’arts plastiques par l’association Pulsart : il invite à illustrer les témoignages enregistrés auprès des usagères et usagers de La Mano, de l’Escale et de l’Orpan, dans le cadre d’ateliers d’expression orale, réalisés en octobre 2025.- Une session d’écoute collective de cartes postales sonores par le VLIPP, média vidéo associatif.- Un coin lecture et animations sur les thématiques du dragon, du feu et de la mémoire par la Médiathèque Luce Courville. Un goûter est offert à 16h30 sur le site du dragon (confectionné par les volontaires et Kaps’eurs de l’AFEV). Rendez-vous à la salle AB de la maison de quartier La Mano, 3 rue Eugène-Thomas (arrêt de tramway 1 et de bus C2 Chêne des Anglais), à partir de 14h !Toutes les infos : https://patrimonia.nantes.fr/home/actualites/temps-fort-je-me-souviens-26-nov.html

Maison de quartier de La Mano Nantes 44300