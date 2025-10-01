Je m’engage dans la lutte contre le gaspillage alimentaire : cuisine, entretien de composteurs, jardinage… Havre de Vers Le Havre

Je m’engage dans la lutte contre le gaspillage alimentaire : cuisine, entretien de composteurs, jardinage… Mercredi 1 octobre, 10h00 Havre de Vers Seine-Maritime

Sur inscription

Il s’agit de participer à la vie quotidienne de l’association qui lutte contre le gaspillage alimentaire à travers des actions concrètes : récupération d’invendus, compostage, cuisine… mais aussi l’animation d’ateliers pour sensibiliser le public à notre cause.

Nous formons une équipe où la bonne humeur est de rigueur ; le local est ouvert de 10h à 19h mais nous nous adaptons selon vos impératifs

Durée de la mission : une demi-journée par mois pendant 1 mois minimum (entre 10h à 19h, 1 ou 2 fois par semiane – lundi, mercredi et/ou vendredi)

Merci de vous inscrire sur le site de JeVeuxAider.gouv : https://www.jeveuxaider.gouv.fr/missions-benevolat/76053/benevolat-havre-de-vers-1

