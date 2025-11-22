Je n’ai pas appris à vivre, Marianne Oswald Théâtre de l’Atelier Bleu Fontaines

Je n’ai pas appris à vivre, Marianne Oswald

Théâtre de l’Atelier Bleu D955 Fontaines Yonne

Début : 2025-11-22 15:00:00

fin : 2025-11-23

2025-11-22 2025-11-23

Mise en scène Sylvie Pothier avec Sandrine Manteau et Jocelyn Saviard (piano). Jacques Prévert disait de la voix de Marianne Oswald qu’elle était celle de ceux qui ne chantaient pas, de ceux qui ne chantaient plus ou qui n’avaient jamais osé chanter, une voix de tour du monde, d’émigrée, de naufragée… Jean Cocteau la baptisa La torche du chant , Albert Camus l’entendait violente et tendre, lave passionnée et source fraîche… Marianne chanta la révolte, le désespoir et la difficulté de vivre avec d’autant plus d’acuité et d’urgence qu’elle les avaient vécus dans son enfance, elle cria les mots de ses amis poètes à gorge déployée, elle qui, adolescente, avait failli perdre la voix. Sa trajectoire fut aussi stupéfiante et têtue que son œuvre. .

Théâtre de l’Atelier Bleu D955 Fontaines 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 34 20 theatredelatelierbleu@orange.fr

