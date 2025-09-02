Je n’aime pas le classique mais avec Alex Vizorek j’aime bien ! Le Pin Galant Mérignac

Je n’aime pas le classique mais avec Alex Vizorek j’aime bien ! Mardi 24 février 2026, 20h30 Le Pin Galant Gironde

GÉNÉRAL : 40 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 34 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-24T20:30:00 – 2026-02-24T22:00:00

Fin : 2026-02-24T20:30:00 – 2026-02-24T22:00:00

Déjà 15 ans, que le disque « Je n’aime pas le classique, mais ça j’aime bien ! » s’est imposé comme compilation phare du répertoire classique. Avec une toute première adaptation sur scène orchestrée par Gaspard Proust et ovationnée par la presse et le public, c’est désormais Alex Vizorek, humoriste, comédien et animateur belge, qui s’érige en maître de cérémonie.

Après l’immense succès de son premier spectacle consacré à l’art dans « Alex Vizorek est une œuvre d’art », c’est désormais à la musique classique qu’il s’attaque.

Accompagné pour l’occasion de musiciens de renom, tels que Luka Faulisi ou Simon Ghraichy, il décortiquera avec humour et bienveillance les plus grandes œuvres du répertoire, entre pédagogie et vérités historiques. Grâce à lui, grâce à eux, nul doute que même si nous n’aimons pas le classique, ça, nous aimerons !

Un moment suspendu et unique pour le public qui assistera à un magnifique concert et plus encore… À la rencontre exceptionnelle de la musique et de l’humour !

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « http://www.forumsirius.net/orion/mge.phtml?spec=2785 »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Pascal Aimar