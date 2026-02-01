Je n’aime pas le Classique … Rue aux Arènes Metz

Je n’aime pas le Classique …

Dimanche 2026-02-15 17:00:00

Je n’aime pas le Classique, mais avec Alex Vizorek j’aime bien ! Déjà 15 ans, que le disque Je n’aime pas le Classique, mais ça j’aime bien s’est imposé comme compilation phare du répertoire classique. Avec une toute première adaptation sur scène orchestrée par Gaspard Proust et ovationnée par la presse et le public, c’est désormais Alex Vizorek, humoriste, comédien et animateur belge, qui s’érige en maître de cérémonie.

Après l’immense succès de son premier spectacle consacré à l’art dans Alex Vizorek est une œuvre d’art , c’est désormais à la musique classique qu’il s’attaque.

Accompagné pour l’occasion de musiciens classiques de renom, tels que Luka Faulisi ou Simon Ghraichy, il décortiquera avec humour et bienveillance les plus grandes œuvres classiques, entre pédagogie et vérités historiques.Grâce à lui, grâce à eux, nul doute que même si vous n’aimez pas le classique, ça, vous aimerez !

Un moment suspendu et unique pour le public qui assistera à un magnifique concert et plus encore… à la rencontre exceptionnelle de la musique classique et de l’humour.

Avec

Luka Faulisi violon soliste

Simon Ghraichy piano

Julius Bernad violon

Angèle Pungier alto

Alec Fukuda violoncelle

Blanche Stromboni contrebasseAdultes

.

Rue aux Arènes Metz Congrès-Robert Schuman Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

Je n’aime pas le Classique, mais avec Alex Vizorek j’aime bien! Already 15 years on, the album Je n’aime pas le Classique, mais ça j’aime bien has established itself as a flagship compilation of the classical repertoire. After the very first stage adaptation, orchestrated by Gaspard Proust to a standing ovation from press and public alike, it’s now Belgian comedian, actor and host Alex Vizorek who takes on the role of master of ceremonies.

Following the huge success of his first show, devoted to art in Alex Vizorek est une ?uvre d’art , he now turns his attention to classical music.

Accompanied for the occasion by renowned classical musicians such as Luka Faulisi and Simon Ghraichy, he will dissect the greatest classical works with humor and benevolence, between pedagogy and historical truths. Thanks to him, thanks to them, there’s no doubt that even if you don’t like classical music, you’ll love it!

A unique, suspended moment for the audience, who will witness a magnificent concert and more… the exceptional meeting of classical music and humor.

Featuring

Luka Faulisi violin soloist

Simon Ghraichy piano

Julius Bernad violin

Angèle Pungier viola

Alec Fukuda cello

Blanche Stromboni double bass

L’événement Je n’aime pas le Classique … Metz a été mis à jour le 2026-02-03 par AGENCE INSPIRE METZ