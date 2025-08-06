JE NE SERAIS PAS ARRIVÉE LÀ, SI… Carcassonne

JE NE SERAIS PAS ARRIVÉE LÀ, SI… Carcassonne mercredi 8 avril 2026.

JE NE SERAIS PAS ARRIVÉE LÀ, SI…

33 Rue Courtejaire Carcassonne Aude

Tarif : 33 – 33 – 48 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 20:30:00

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Je ne serais pas arrivée là, si… Quelques mots anodins qui posent une question vertigineuse. Quel hasard, rencontre, accident, peut-être aussi quelle révolte, ont aiguillé ma vie ?

Annick Cojean a posé cette question à une trentaine de femmes inspirantes comme Amélie Nothomb ou Nancy Huston. Sous la direction d’Anne Bouvier, Élodie Frégé et Anne Parillaud se saisissent de la parole de ces femmes, celle qui interroge et celle qui répond, et donnent vie, sous la forme d’une conversation, à des mots universels.

D’après les entretiens d’Annick Cojean, publiés aux éditions Grasset et Fasquelle, en partenariat avec Le Monde.

Durée 1h30

Auteur Annick COJEAN

Conception et Mise en scène Anne BOUVIER

Avec Anne PARILLAUD et Élodie FRÉGÉ

33 Rue Courtejaire Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr

English :

« I wouldn’t have got here, would I? A few innocuous words that raise a dizzying question. What chance, what encounter, what accident, perhaps even what revolt, have shaped my life?

Annick Cojean put this question to some thirty inspiring women, including Amélie Nothomb and Nancy Huston. Under the direction of Anne Bouvier, Élodie Frégé and Anne Parillaud take up the words of these women, those who question and those who answer, and give life, in the form of a conversation, to universal words.

Based on interviews by Annick Cojean, published by Grasset et Fasquelle, in partnership with Le Monde.

Running time: 1h30

Author: Annick COJEAN

Concept and direction: Anne BOUVIER

With Anne PARILLAUD and Élodie FRÉGÉ

German :

« Ich wäre nicht hier, oder? » Einige harmlose Worte, die eine schwindelerregende Frage aufwerfen. Welcher Zufall, welche Begegnung, welcher Unfall, vielleicht auch welche Revolte haben mein Leben bestimmt?

Annick Cojean hat diese Frage dreißig inspirierenden Frauen wie Amélie Nothomb oder Nancy Huston gestellt. Unter der Leitung von Anne Bouvier greifen Élodie Frégé und Anne Parillaud die Worte dieser Frauen auf, sowohl die fragenden als auch die antwortenden, und erwecken in Form eines Gesprächs universelle Worte zum Leben.

Nach den Gesprächen von Annick Cojean, die im Verlag Grasset et Fasquelle in Zusammenarbeit mit Le Monde veröffentlicht wurden.

Dauer: 1,5 Stunden

Autorin: Annick COJEAN

Konzept und Inszenierung: Anne BOUVIER

Mit: Anne PARILLAUD und Élodie FRÉGÉ

Italiano :

« Non sarei arrivato qui se? Poche parole innocue che sollevano una domanda vertiginosa. Quale caso, quale incontro, quale incidente, forse anche quale rivolta, ha plasmato la mia vita?

Annick Cojean ha posto questa domanda a una trentina di donne ispirate, tra cui Amélie Nothomb e Nancy Huston. Sotto la direzione di Anne Bouvier, Élodie Frégé e Anne Parillaud prendono le parole di queste donne, quelle che fanno domande e quelle che rispondono, e danno vita, sotto forma di conversazione, a parole universali.

Basato sulle interviste di Annick Cojean, pubblicato da Grasset et Fasquelle, in collaborazione con Le Monde.

Durata: 1h30

Autore: Annick COJEAN

Ideazione e regia: Anne BOUVIER

Con Anne PARILLAUD e Élodie FRÉGÉ

Espanol :

« No habría llegado hasta aquí si… » Unas palabras inofensivas que plantean una pregunta vertiginosa. ¿Qué casualidad, qué encuentro, qué accidente, quizá incluso qué revuelta, han dado forma a mi vida?

Annick Cojean planteó esta pregunta a una treintena de mujeres inspiradoras, entre ellas Amélie Nothomb y Nancy Huston. Bajo la dirección de Anne Bouvier, Élodie Frégé y Anne Parillaud toman las palabras de estas mujeres, las que preguntan y las que responden, y dan vida, en forma de conversación, a palabras universales.

Basado en entrevistas de Annick Cojean, publicado por Grasset et Fasquelle, en colaboración con Le Monde.

Duración: 1h30

Autora: Annick COJEAN

Concepto y dirección: Anne BOUVIER

Con Anne PARILLAUD y Élodie FRÉGÉ

