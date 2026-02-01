Je ne veux plus y aller maman + rencontre Antonio Fischetti Cinéma de la Plage Hauteville-sur-Mer

Je ne veux plus y aller maman + rencontre Antonio Fischetti

Cinéma de la Plage 34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 21:00:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Projection Je ne veux plus y aller maman + rencontre Antonio Fischetti au Cinéma de la Plage à Hauteville-sur-Mer. .

Cinéma de la Plage 34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 47 52 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Je ne veux plus y aller maman + rencontre Antonio Fischetti Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-29 par Coutances Tourisme