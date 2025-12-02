JE PARS SANS MOI Montpellier

JE PARS SANS MOI Montpellier mardi 2 décembre 2025.

JE PARS SANS MOI

178 Rue de la Carriérasse Montpellier Hérault

Tarif : 10 – 10 – 32 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-02

fin : 2025-12-02

Date(s) :

2025-12-02 2025-12-03 2025-12-04

Une femme internée à Sainte-Anne a écrit en 1882 un texte Impressions d’une hallucinée, parlant d’elle comme si elle était une autre. Elle s’adresse à nous, éperdument, à nous qui l’écoutons.

Une femme internée à Sainte-Anne a écrit en 1882 un texte Impressions d’une hallucinée, parlant d’elle comme si elle était une autre. Elle s’adresse à nous, éperdument, à nous qui l’écoutons.

De ce récit passé, d’une étrangeté et d’une délicatesse rare, nous poursuivrons l’histoire, ou les histoires jusqu’aujourd’hui en 2025. Nous ne cherchons pas à cerner la folie ou à entrer dans des catégories qui ne nous concernent pas. On pourrait appeler cela des confidences éclatées, subversives, fragiles, furieuses parfois, des petits éclats de verre.

Et si nous, femmes et comédiennes, ne faisions que traverser notre rapport intime et personnel à la folie. Qui est folle ? Qui ne l’est pas ? Qui écoute qui ? Reste un terrain mouvant où les rôles sont susceptibles à tout moment de s’inverser.

À partir de

14 ans .

178 Rue de la Carriérasse Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 800 20 01 65

English :

In 1882, a woman interned at Sainte-Anne wrote a text entitled Impressions d?une hallucinée, speaking of herself as if she were someone else. She speaks to us, passionately, to us who listen to her.

German :

Eine Frau, die in Sainte-Anne interniert war, schrieb 1882 den Text Impressions d’une hallucinée (Eindrücke einer Halluzinierten), in dem sie von sich selbst spricht, als wäre sie eine andere. Sie spricht zu uns, zu uns, die wir ihr zuhören.

Italiano :

Nel 1882, una donna internata a Sainte-Anne scrisse un testo intitolato Impressions d’une hallucinée (Impressioni di una donna allucinata), parlando di sé come se fosse un’altra persona. Parla a noi, appassionatamente, a noi che la ascoltiamo.

Espanol :

En 1882, una mujer internada en Sainte-Anne escribió un texto titulado Impressions d?une hallucinée (Impresiones de una alucinada), en el que habla de sí misma como si fuera otra persona. Nos habla a nosotros, apasionadamente, a quienes la escuchamos.

L’événement JE PARS SANS MOI Montpellier a été mis à jour le 2025-08-11 par 34 OT MONTPELLIER