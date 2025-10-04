Je participe à la mission « Mains à la Terre » au sein du potager de l’association Pollen Association Pollen, les potagers partout et pour tous Six-Fours-les-Plages

Je participe à la mission « Mains à la Terre » au sein du potager de l’association Pollen Association Pollen, les potagers partout et pour tous Six-Fours-les-Plages samedi 4 octobre 2025.

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T09:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T09:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Présentation de la mission

L’association Pollen, les potagers partout et pour tous, souhaite soutenir la création ou le développement de potagers sur le territoire. Notre 1er projet est la création d’un potager pédagogique à Six-Fours les plages, avec une équipe d’animateurs jardiniers qui animeront des ateliers potager, pour les petits et les grands.A travers cette mission « mains à la Terre », je participe au potager de l’association Pollen.

Précisions : Observation, semis, plantation, entretien, récolte et partage … concernant les plantations au potager

Durée de la mission : 1 heure par mois pendant 1 mois minimum (le samedi matin)

Merci de vous inscrire sur le site de JeVeuxAider.gouv : https://www.jeveuxaider.gouv.fr/missions-benevolat/62030/benevolat-pollen-les-potagers-partout-et-pour-tous-1

Association Pollen, les potagers partout et pour tous Chemin de la Forêt 83140 Six-Fours-les-Plages Six-Fours-les-Plages 83140 Talian Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.jeveuxaider.gouv.fr/missions-benevolat/62030/benevolat-pollen-les-potagers-partout-et-pour-tous-1 »}]

Le potager Pollen c’est contribuer joyeusement à un monde solidaire et durable.