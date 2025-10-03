Je participe à l’entretien de carrés potagers partagés Centre Social et Culturel des Marais Vern-sur-Seiche

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T09:00:00 – 2025-10-03T18:00:00

Fin : 2025-10-03T09:00:00 – 2025-10-03T18:00:00

Présentation de la mission

Vous accueillez le public et animez des ateliers (semis, récolte, plantation…) vous pouvez tout aussi bien être en contact selon vos préférence, avec des enfants, des jeunes, des familles ou des adultes…

Précisions

Nous avons actuellement 2 carrées potagers, à l’espace bel air. Usuellement les ateliers familiaux se déroulent lors des vacances scolaires sur une après midi à choisir ensemble. Le vendredi, possibilité d’intervenir auprès des usagers de l’épicerie sociale. Pour les jeunes et les enfants, de préférence sur les périodes de vacances scolaires.

Merci de vous inscrire sur le site de JeVeuxAider.gouv : https://www.jeveuxaider.gouv.fr/missions-benevolat/15020/benevolat-centre-social-et-culturel-des-marais-1

Centre Social et Culturel des Marais 43 Rue de Châteaubriant 35770 Vern-sur-Seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://www.jeveuxaider.gouv.fr/missions-benevolat/15020/benevolat-centre-social-et-culturel-des-marais-1 »}]

