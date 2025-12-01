JE PECHE AUX LEURRES EN FLOAT TUBE A CHAMPTOCE SUR LOIRE Champtocé-sur-Loire

JE PECHE AUX LEURRES EN FLOAT TUBE A CHAMPTOCE SUR LOIRE

Montayer Champtocé-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 13:30:00

fin : 2026-01-03 16:30:00

Date(s) :

2025-12-20 2026-01-03

Profitez des dernières vacances de l’année pour tester à la pêche en float tube, ou pour découvrir la Boire de Champtocé sur Loire.

Embarquez sur votre float tube et tentez d’attraper des poissons carnassiers au cours de l’animation. C’est l’occasion de découvrir cette petite embarcation et d’être au contact au plus proche de l’eau et d’aborder les meilleurs postes de pêche en toute discrétion.

Activité ouverte aux enfants (à partir de 11 ans) et aux adultes.

Le matériel et le droit de pêche sont fournis.

Carte de pêche offerte pour les moins de 12 ans à l’issue de l’animation. .

Montayer Champtocé-sur-Loire 49123 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 87 57 09 secretariat@fedepeche49.fr

English :

Take advantage of the last vacations of the year to try float tube fishing, or to discover the Boire de Champtocé sur Loire.

