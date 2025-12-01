JE PECHE AUX LEURRES EN FLOAT TUBE A LA MAISON PECHE NATURE Montayer Brissac Loire Aubance

JE PECHE AUX LEURRES EN FLOAT TUBE A LA MAISON PECHE NATURE

Montayer Maison pêche nature Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-30 13:30:00

fin : 2025-12-30 16:30:00

Date(s) :

2025-12-30

Rendez-vous pour une animation Je pêche aux leurres en Float tube à la Maison Pêche Nature.

Embarquez sur votre float tube et tentez d’attraper des poissons carnassiers au cours de l’animation. C’est l’occasion de découvrir cette petite embarcation et d’être au contact au plus proche de l’eau et d’aborder les meilleurs postes de pêche en toute discrétion.

Activité ouverte aux enfants (à partir de 11 ans) et aux adultes.

Le matériel et le droit de pêche sont fournis.

Carte de pêche offerte pour les moins de 12 ans à l’issue de l’animation. .

Montayer Maison pêche nature Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 87 57 09 secretariat@fedepeche49.fr

English :

Meet us for a Float tube lure fishing animation at the Maison Pêche Nature.

L’événement JE PECHE AUX LEURRES EN FLOAT TUBE A LA MAISON PECHE NATURE Brissac Loire Aubance a été mis à jour le 2025-12-11 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages