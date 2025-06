« Je pêche mes premiers poissons » Combrée – Ombrée d’Anjou 25 juillet 2025 14:00

Maine-et-Loire

« Je pêche mes premiers poissons » Combrée – Ombrée d'Anjou

25 juillet 2025 14:00

16:30

2025-07-25

« Je pêche mes premiers poissons », animation proposée à Combrée le vendredi 25 juillet 2025.

Animation « Je pêche mes premiers poissons », à Combrée le vendredi 25 juillet de 14h à 16h30.

Initiation à la pêche pour les jeunes ou les adultes. Découvrez le matériel et laissez-vous guider par l’animateur qui vous dévoilera ses astuces pour attraper vos premiers poissons !

Venez découvrir les joies de la pêche lors d’une animation ludique. Apprenez les bases, ressentez l’excitation de votre première prise et repartez avec des souvenirs inoubliables !

Activité ouverte aux enfants (à partir de 6 ans) et aux adultes.

Le matériel et le droit de pêche sont fournis.

Carte de pêche offerte pour les moins de 12 ans à l’issue de l’animation.

Gratuit, sur réservation auprès de l’Office de Tourisme de l’Anjou bleu. .

32 Rue de l’Hôtel de Ville

Ombrée d’Anjou 49520 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com

English :

« Je pêche mes premiers poissons » (« I catch my first fish »), an event in Combrée on Friday, July 25, 2025.

German :

« Ich fange meine ersten Fische », Animation, die am Freitag, den 25. Juli 2025 in Combrée angeboten wird.

Italiano :

« Ho preso il mio primo pesce », evento organizzato a Combrée venerdì 25 luglio 2025.

Espanol :

« He pescado mi primer pez », acto organizado en Combrée el viernes 25 de julio de 2025.

