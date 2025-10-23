Je pêche mon 1er poisson à Gwazh ar Stank rue St Yves Le Vieux-Marché

rue St Yves Etang de Gwazh ar Stank Le Vieux-Marché Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-23 14:30:00

fin : 2025-10-23 16:30:00

2025-10-23

Laissez-vous guider par l’animateur qui vous dévoilera ses astuces pour attraper vos premiers poissons. Un séance familiale incontournable pour faire ses premiers pas dans la pêche et apprendre à remettre le poisson vivant à l’eau.

A partir de 3 ans

Matériel et droit de pêche inclus.

Prévoir des chaussures fermées, des vêtements adaptés à la météo du jour et une tenue de rechange.

8 personnes max. .

rue St Yves Etang de Gwazh ar Stank Le Vieux-Marché 22420 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 05 60 70

