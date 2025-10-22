Je pêche mon 1er poisson à Poulloguer Moulin du Poulloguer Prat
Je pêche mon 1er poisson à Poulloguer Moulin du Poulloguer Prat mercredi 22 octobre 2025.
Moulin du Poulloguer Etang du Poulloguer Prat Côtes-d’Armor
Début : 2025-10-22 14:30:00
fin : 2025-10-22 16:30:00
2025-10-22
Laissez-vous guider par l’animateur qui vous dévoilera ses astuces pour attraper vos premiers poissons. Un séance familiale incontournable pour faire ses premiers pas dans la pêche et apprendre à remettre le poisson vivant à l’eau.
A partir de 3 ans
Matériel et droit de pêche inclus.
Prévoir des chaussures fermées, des vêtements adaptés à la météo du jour et une tenue de rechange.
8 personnes max. .
Moulin du Poulloguer Etang du Poulloguer Prat 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 05 60 70
