Je pêche mon 1er poisson en étang rue St Yves Le Vieux-Marché

Je pêche mon 1er poisson en étang

rue St Yves Etang de Gwazh ar Stank Le Vieux-Marché Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 14:30:00

fin : 2026-07-09 16:30:00

Date(s) :

2026-04-16 2026-07-09 2026-07-30 2026-08-20 2026-10-22

Laissez-vous guider par l’animateur qui vous dévoilera ses astuces pour attraper vos premiers poissons. Un séance familiale incontournable pour faire ses premiers pas dans la pêche et apprendre à remettre le poisson vivant à l’eau.

Matériel et droit de pêche inclus.

Prévoir des chaussures fermées, des vêtements adaptés à la météo du jour et une tenue de rechange.

8 personnes max. .

