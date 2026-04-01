Je pêche mon 1er poisson Étang de Campostal Rostrenen

Je pêche mon 1er poisson

Étang de Campostal Près de la salle des fêtes Rostrenen Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:30:00

fin : 2026-04-15 16:30:00

Date(s) :

2026-04-15

Sortie familiale de découverte de la pêche, accessible dès 3 ans.

Initiation à la pêche au coup en eau douce pour toute la famille ! Accompagné d’un animateur pêche, vous découvrirez le matériel et toutes les astuces avant de prendre vos premiers poissons.

Matériel fourni, droit de pêche inclus. Effectif limité, inscription indispensable.

Prévoir des chaussures fermées, pas de bottes, et des vêtements adaptés à la météo du jour.

Pour enfants et adultes ; à partir de 3 ans (-8 ans accompagné d’un adulte non payant).

RDV à l’étang de Campostal, près de la salle des fêtes dans le centre-ville de Rostrenen.

De 14h30 à 16h30.

Org. Maison Pêche et Nature Fédération Départementale de Pêche. .

Étang de Campostal Près de la salle des fêtes Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 60 04

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English :

L’événement Je pêche mon 1er poisson Rostrenen a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme du Kreiz Breizh