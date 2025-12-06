JE PEUX PAS J’AI PISCINE Spectacle de théâtre à la piscine municipale Rue du Prof Abel Minard Tonnerre

JE PEUX PAS J’AI PISCINE Spectacle de théâtre à la piscine municipale Rue du Prof Abel Minard Tonnerre samedi 6 décembre 2025.

Rue du Prof Abel Minard Piscine municipale Tonnerre Yonne

Début : 2025-12-06 15:00:00

fin : 2025-12-06 16:30:00

Ce spectacle développe avec humour et sensibilités de multiples manières de concevoir sa piscine et d’en être nageur·euse. Ces espaces amoureux s’imaginent sur les récits d’amours, de rapports aux normes et aux représentations. Le pedilover observe depuis son pédilove, la grande amoureuse ré-invente continuellement sa piscine, le nageur endurant enchaîne les kilomètres avec brio et l’intoxiquée rêve de baignade sans pouvoir toucher à son eau. Ces figures s’entraident dans ces vies de piscines qui se découvrent, se construisent et déconstruisent comme différents soi qui dialoguent à différents moments de la vie, comme différentes voix dialoguant dans un même cerveau.

Depuis le pédiluve devenu pédilove, quelle piscine nous plaît et quel maillot porter ? Et une fois qu’on ose se baigner, quelles nages nous plaisent ? Dans quels bassins ? Comment et avec qui construire sa piscine et la réinventer à chaque étape de sa vie ? Nous espérons que plongé·es dans la métaphore, les spectateur·ices devenu·es pour un temps baigneur·euses s’interrogeront à leur tour sur leur propre espace amoureux. .

Rue du Prof Abel Minard Piscine municipale Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 55 23 13 cinema@mairie-tonnerre.fr

