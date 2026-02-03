Je peux réussir autrement! Médiathèque de Vernon Vernon

Je peux réussir autrement!

Je peux réussir autrement!

Pour les enfants porteurs de troubles Dys. Emilie Couvreux, souhaite offrir aux enfants un espace bienveillant où ils découvrent leurs forces, comprennent qu’il existe plusieurs manières d’apprendre, et repartent avec des stratégies simples et adaptées à leurs besoins. Tout cela de façon ludique!

Déroulé de l’atelier:

1. Temps d’accueil “Chacun a une force”

2. Jeu “Mes super-sens” Identifier comment mon cerveau comprend le mieux

➤ Travail en 3 petits groupes (rotation sur 3 ateliers)

3. Défi “Je peux faire autrement” Découvrir plusieurs stratégies

➤ 2 groupes de 4-5 enfants

Les enfants testent plusieurs manières d’apprendre.

4. Jeu coopératif “On réussit ensemble”

➤ Groupe complet

Objectif renforcer la confiance et le sentiment de compétence.

5. Carte-astuce à emporter “Mon mode d’emploi pour apprendre »

➤ Groupe complet avec accompagnement individuel au besoin

Bénéfices pour les enfants:

-Renforcement de la confiance en soi.

-Meilleure compréhension de leurs propres forces.

-Découverte de plusieurs façons d’apprendre.

-Techniques simples à réutiliser au quotidien.

-Sentiment d’appartenance à un groupe où chacun est compris. .

