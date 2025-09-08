Je pilote ma trésorerie Maison de la Conversation Paris

Je pilote ma trésorerie Maison de la Conversation Paris lundi 8 septembre 2025.

Savoir utiliser le plan de trésorerie pour piloter son projet

– Les besoins de financement de la création/reprise d’activité directs (investissements, charges) et indirects liés à la temporalité (trésorerie de démarrage et BFR)

– L’intérêt du plan de trésorerie pour les anticiper et mieux négocier avec la banque

– L’intérêt du plan de trésorerie pour piloter

– Les astuces pour construire un plan de trésorerie simplement

– L’utilisation du plan de trésorerie dans la durée : suivi de l’activité réelle et mise à jour

Inscrivez-vous via Pousses.fr (module d’inscription en bas à droite de la page).

Une confirmation d’inscription vous sera envoyée par email avec le lieu de l’atelier.

En cas de difficultés, contactez Louise (l.lagadec@pie.paris).

Atelier : maîtrisez le plan de trésorerie pour anticiper financements, piloter votre projet et négocier avec la banque.

Le lundi 08 septembre 2025

de 14h30 à 18h00

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-08T17:30:00+02:00

fin : 2025-09-08T21:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-08T14:30:00+02:00_2025-09-08T18:00:00+02:00

Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://pousses.fr/node/100218 communication@maisondelaconversation.org