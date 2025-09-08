Je pilote ma trésorerie Maison de la Conversation Paris
Je pilote ma trésorerie Maison de la Conversation Paris lundi 8 septembre 2025.
Savoir utiliser le plan de trésorerie pour piloter son projet
– Les besoins de financement de la création/reprise d’activité directs (investissements, charges) et indirects liés à la temporalité (trésorerie de démarrage et BFR)
– L’intérêt du plan de trésorerie pour les anticiper et mieux négocier avec la banque
– L’intérêt du plan de trésorerie pour piloter
– Les astuces pour construire un plan de trésorerie simplement
– L’utilisation du plan de trésorerie dans la durée : suivi de l’activité réelle et mise à jour
Inscrivez-vous via Pousses.fr (module d’inscription en bas à droite de la page).
Une confirmation d’inscription vous sera envoyée par email avec le lieu de l’atelier.
En cas de difficultés, contactez Louise (l.lagadec@pie.paris).
Atelier : maîtrisez le plan de trésorerie pour anticiper financements, piloter votre projet et négocier avec la banque.
Le lundi 08 septembre 2025
de 14h30 à 18h00
gratuit
Tout public.
Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris
https://pousses.fr/node/100218 communication@maisondelaconversation.org