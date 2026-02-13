Je pose pour le climat, Le Cratère à la Prairie, Alès

Je pose pour le climat 31 mars – 11 avril Le Cratère à la Prairie Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-31T18:30:00+02:00 – 2026-03-31T21:00:00+02:00

Fin : 2026-04-11T14:00:00+02:00 – 2026-04-11T23:59:00+02:00

Je pose pour le climat est un projet photographique participatif, artistique et engagé, porté par le collectif nîmois Citoyens pour le climat. Depuis 2019, plus de 120 citoyens se sont prêtés au jeu. Seuls, en famille, entre amis, parfois même accompagnés de leur chien, ils sont venus poser devant l’objectif du photographe Cyril

Mahey. Leur message ? Celui qu’ils portent pour le climat, la biodiversité, la planète. Écrit à la main sur un simple morceau de carton. Drôle, grave ou poétique — mais toujours sincère.

L’idée est simple et belle : mettre en lumière l’engagement de celles et ceux qui, au quotidien, agissent pour l’environnement. Cyril Mahey les photographie avec soin, dans un style de studio soigné, un peu comme un hommage. À leur tour ensuite de diffuser ces portraits,

et leurs mots, sur les réseaux sociaux. De faire résonner leur voix. Une galerie de visages et de convictions, qui nous regarde, et nous questionne.

Mardi 31 mars à 18h30 : vernissage

Mardi 31 mars à 19h : Conférence Réchauffement climatique : causes, conséquences et comment devenir acteur du changement, animée par Jérémie Serra, Président de Citoyens pour le Climat Nîmes, titulaire d’un DEA de Géochimie fondamentale et appliquée à l’Institut de Physique du Globe de Paris, Université Paris 7

Le Cratère à la Prairie Stade Maurice Laurent Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://lecratere.fr/spectacle/je-pose-pour-le-climat/ »}]

Avec La Maison de Ma Région à Alès