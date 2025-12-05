JE PREFERE QU ON RESTE ENNEMIES – AUXERREXPO Auxerre

JE PREFERE QU ON RESTE ENNEMIES Début : 2025-12-05 à 20:30. Tarif : – euros.

Après le succès de Talons Aiguilles & Poil aux Pattes, ce duo de choc a voulu s’essayer à un nouveau registre avec l’écriture de leur nouvelle pièce… Mais rien ne se passe comme prévu…Et si vous retrouviez votre pire ennemie du lycée ??Et si en plus, vous étiez inculpé d’un meurtre avec elle ??Rose & Anna ne sont pas revues depuis dix ans.?Une seule chose en tête : s’en sortir. ?Tentez de plonger dans cette enquête déjantée grandeur nature.??Des rebondissements ? Check. ?Des coups bas ? Check. ?Une ambiance Cluedo où vous serez les complices ? Check, check, et re-check !Et n’oubliez pas : il est parfois bon de garder ses amis proches… mais ses ennemies encore plus près !On compte sur vous pour écrire ensemble un nouveau chapitre magique??Bon à savoir : le spectacle est en tournée dans toute la France depuis maintenant 1 an et sera à l’affiche du prochain festival Off d’Avignon

AUXERREXPO Rue des plaines de l’Yonne 89000 Auxerre 89