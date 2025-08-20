Je préfère qu’on reste amis Théâtre Beaulieu Nantes

Je préfère qu’on reste amis Théâtre Beaulieu Nantes jeudi 23 avril 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-23 19:00 – 20:45

Gratuit : non 16 € à 26 € 16 € à 26 € Billetterie : theatrebeaulieu.fr Tout public, En famille

Comédie. « Je préfère qu’on reste amis ». C’est la phrase qu’il ne fallait pas prononcer. Claudine ne voulait pas l’entendre et surtout pas de la bouche de Valentin car ce soir là, elle avait décidé de lui dévoiler son amour. Des rires, de l’amour, de l’humour… Pas de doute, c’est une vraie comédie romantique ! Une pièce de Laurent RuquierMise en scène : Aurélia DemayAvec : Violaine Gallard et Cédric Burel Tout public à partir de 12 ans

Théâtre Beaulieu Île de Nantes Nantes 44200

http://www.theatrebeaulieu.fr https://www.theatrebeaulieu.fr/