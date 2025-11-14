Je préfère qu’on reste ennemies Beaumont Palace Beaumont-sur-Oise

Je préfère qu’on reste ennemies

Beaumont Palace 6 avenue Anatole France Beaumont-sur-Oise Val-d’Oise

Tarif : – – 24.99 EUR

Début : 2025-11-14 20:30:00

fin : 2025-11-14 21:45:00

2025-11-14

Plongez dans les coulisses de la création d’un spectacle où rien ne va se passer comme prévu.

Beaumont Palace 6 avenue Anatole France Beaumont-sur-Oise 95260 Val-d’Oise Île-de-France contact@lescocottesproductions.fr

English :

Take a behind-the-scenes look at the creation of a show where nothing goes according to plan.

German :

Tauchen Sie hinter die Kulissen der Entstehung einer Show, bei der nichts so laufen wird, wie es geplant war.

Italiano :

Andate dietro le quinte della creazione di uno spettacolo in cui nulla va secondo i piani.

Espanol :

Adéntrese entre bastidores en la creación de un espectáculo en el que nada sale según lo previsto.

