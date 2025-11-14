Je préfère qu’on reste ennemies Beaumont Palace Beaumont-sur-Oise
Je préfère qu’on reste ennemies Beaumont Palace Beaumont-sur-Oise vendredi 14 novembre 2025.
Je préfère qu’on reste ennemies
Beaumont Palace 6 avenue Anatole France Beaumont-sur-Oise Val-d’Oise
Tarif : – – 24.99 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14 20:30:00
fin : 2025-11-14 21:45:00
Date(s) :
2025-11-14
Plongez dans les coulisses de la création d’un spectacle où rien ne va se passer comme prévu.
.
Beaumont Palace 6 avenue Anatole France Beaumont-sur-Oise 95260 Val-d’Oise Île-de-France contact@lescocottesproductions.fr
English :
Take a behind-the-scenes look at the creation of a show where nothing goes according to plan.
German :
Tauchen Sie hinter die Kulissen der Entstehung einer Show, bei der nichts so laufen wird, wie es geplant war.
Italiano :
Andate dietro le quinte della creazione di uno spettacolo in cui nulla va secondo i piani.
Espanol :
Adéntrese entre bastidores en la creación de un espectáculo en el que nada sale según lo previsto.
L’événement Je préfère qu’on reste ennemies Beaumont-sur-Oise a été mis à jour le 2025-08-28 par Val d’Oise Tourisme