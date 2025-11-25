JE PREFERE QU’ON RESTE ENNEMIES – BOEUF SUR LE TOIT Lons Le Saunier

JE PREFERE QU’ON RESTE ENNEMIES Début : 2025-11-25 à 20:30. Tarif : – euros.

Après le succès de Talons Aiguilles & Poil aux Pattes, ce duo de choc a voulu s’essayer à un nouveau registre avec l’écriture de leur nouvelle pièce… Mais rien ne se passe comme prévu…Et si vous retrouviez votre pire ennemie du lycée ??Et si en plus, vous étiez inculpé d’un meurtre avec elle ??Rose & Anna ne sont pas revues depuis dix ans.?Une seule chose en tête : s’en sortir. ?Tentez de plonger dans cette enquête déjantée grandeur nature.??Des rebondissements ? Check. ?Des coups bas ? Check. ?Une ambiance Cluedo où vous serez les complices ? Check, check, et re-check !Et n’oubliez pas : il est parfois bon de garder ses amis proches… mais ses ennemies encore plus près !On compte sur vous pour écrire ensemble un nouveau chapitre magique??Bon à savoir : le spectacle est en tournée dans toute la France depuis maintenant 1 an et sera à l’affiche du prochain festival Off d’Avignon

BOEUF SUR LE TOIT 135 PLACE DU MARECHAL JUIN 39000 Lons Le Saunier 39