JE PREFERE QU’ON RESTE ENNEMIES – JE PREFERE QU ON RESTE ENNEMIES – LE KURSAAL – SALLE JEAN BART Dunkerque

JE PREFERE QU’ON RESTE ENNEMIES – JE PREFERE QU ON RESTE ENNEMIES – LE KURSAAL – SALLE JEAN BART Dunkerque samedi 22 novembre 2025.

JE PREFERE QU’ON RESTE ENNEMIES – JE PREFERE QU ON RESTE ENNEMIES Début : 2025-11-22 à 20:00. Tarif : – euros.

Le spectacle initialement prévu le 14/12/24 est reporté au SAMEDI 22 NOVEMBRE 2025 – 20h .Les billets restent valables pour la nouvelle date.Remboursements jusqu’au 31/03/25.Après le succès de Talons Aiguilles et Poil aux Pattes, ce duo de choc a voulu s’essayer à un nouveau registre avec l’écriture de leur nouvelle pièce… Mais rien ne se passe comme prévu… L’histoire de deux nanas qui se détestent et qui se retrouvent 10 ans après… Et elles sont inculpées d’un meurtre… Des retrouvailles… Un rendez-vous mystérieux… Une reconstitution (pas très bien reconstituée) Des coups bas, Et une seule chose en tête : s’en sortir Entrez dans le coulisses de la création d’un spectacle… Vous connaissez le dicton : « Reste proche de tes amies mais surtout de tes ennemies…»

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE KURSAAL – SALLE JEAN BART PLACE DU CASINO 59240 Dunkerque 59