Je prends ta peine Carte Blanche à Anne Consigny Cinémas Le Méjan (Actes Sud) Arles

Je prends ta peine Carte Blanche à Anne Consigny

Jeudi 5 février 2026 de 20h30 à 23h30. Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône

Rencontre avec la réalisatrice Anne Consigny, en partenariat avec le Théâtre d’Arles

En écho à son spectacle Un barrage contre le pacifique présenté au théâtre le vendredi 06/02 et le samedi 07/02 à 20h.

Synopsis

Susanna débarque d’Arménie à Paris avec sa fille Narine, 26 ans, pour tenter de la soigner d’un cancer violent. Anne les reçoit. Narine survivra 5 mois. Susanna et Anne ne partagent ni la langue, ni la culture ; elles deviendront pourtant comme sœurs. En Arménien Ça va se dit Tsavet tanem , littéralement Je prends ta peine .



Réalisation Anne Consigny

DOCUMENTAIRE .

Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52

English :

A meeting with director Anne Consigny, in partnership with the Théâtre d’Arles

In conjunction with her show Un barrage contre le pacifique presented at the theatre on Friday 06/02 and Saturday 07/02 at 8pm.

