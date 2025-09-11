Je présente mon projet Maison de la Conversation Paris

Je présente mon projet Maison de la Conversation Paris jeudi 11 septembre 2025.

– Comment convaincre son auditoire ?

– Gestion du stress, de la communication non verbale

– Comment donner une bonne image de son entreprise et de son projet ?

Inscrivez-vous via Pousses.fr (module d’inscription en bas à droite de la page).

Une confirmation d’inscription vous sera envoyée par email avec le lieu de l’atelier.

En cas de difficultés, contactez Louise (l.lagadec@pie.paris).

Atelier : apprenez à convaincre, gérer le stress, soigner communication et image pour valoriser votre projet.

Le jeudi 11 septembre 2025

de 14h30 à 18h00

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-11T17:30:00+02:00

fin : 2025-09-11T21:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-11T14:30:00+02:00_2025-09-11T18:00:00+02:00

Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://pousses.fr/node/100217 communication@maisondelaconversation.org