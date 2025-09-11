Je présente mon projet Maison de la Conversation Paris
Je présente mon projet Maison de la Conversation Paris jeudi 11 septembre 2025.
– Comment convaincre son auditoire ?
– Gestion du stress, de la communication non verbale
– Comment donner une bonne image de son entreprise et de son projet ?
Inscrivez-vous via Pousses.fr (module d’inscription en bas à droite de la page).
Une confirmation d’inscription vous sera envoyée par email avec le lieu de l’atelier.
En cas de difficultés, contactez Louise (l.lagadec@pie.paris).
Le jeudi 11 septembre 2025
de 14h30 à 18h00
gratuit
Tout public.
Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris
https://pousses.fr/node/100217 communication@maisondelaconversation.org