Je rame mais pourquoi pas La Doline Millau

Théâtre La Doline Millau Aveyron
Spectacle de music-hall
Au Théâtre de la Doline
1bis, rue du Champ du Prieur, Millau
Je rame , c’est l’histoire d’un rêve confronté à la dure réalité.
Emilie rame. Eh oui, ce métier est difficile…
Elle est dans les coulisses, elle se prépare à jouer. Mais à jouer quoi ? Et où ?
Pas évident quand on rêve d’être artiste de Music-Hall de réussir à sortir du lot !
Mais après tout… Pourquoi pas ?
Et si elle imaginait qu’il y avait un public, elle pourrait enfin montrer ce qu’elle
sait faire !
Autre chose que ramer…
En 2011 elle joue Je rame , aujourd’hui le spectacle a évolué et revient à
Millau entièrement transformé et enrichi. Parce qu’après tout, pourquoi pas ?
Humour, émotion et performances d’artiste s’allient pour composer un moment
d’une grande densité à ne pas manquer.
En passant par la jonglerie, la magie, la chanson et -bien sûr- des surprises, ce
spectacle nous embarque littéralement et le charme qui s’en dégage restera
longtemps en nous comme un petit sourire confiant face à la vie…
Mise en scène Juliette Athlan
Création lumière Pierre Pineau
Musiques Tôonz, FexpaR, Solène Argans, Camille Penel
De et avec Emilie Psaume
Durée 1h20 environ
Entrée Normal 15€ Réduit 10€
Réservations au 05 65 58 83 40 ou sur www.theatredeladoline.com 15 .
Théâtre La Doline Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 58 83 40 theatredeladoline@hotmail.fr
English :
Music hall show
