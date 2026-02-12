Je rame mais pourquoi pas La Doline

Théâtre La Doline Millau Aveyron

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-10

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Spectacle de music-hall

Au Théâtre de la Doline

1bis, rue du Champ du Prieur, Millau

Je rame , c’est l’histoire d’un rêve confronté à la dure réalité.

Emilie rame. Eh oui, ce métier est difficile…

Elle est dans les coulisses, elle se prépare à jouer. Mais à jouer quoi ? Et où ?

Pas évident quand on rêve d’être artiste de Music-Hall de réussir à sortir du lot !

Mais après tout… Pourquoi pas ?

Et si elle imaginait qu’il y avait un public, elle pourrait enfin montrer ce qu’elle

sait faire !

Autre chose que ramer…

En 2011 elle joue Je rame , aujourd’hui le spectacle a évolué et revient à

Millau entièrement transformé et enrichi. Parce qu’après tout, pourquoi pas ?

Humour, émotion et performances d’artiste s’allient pour composer un moment

d’une grande densité à ne pas manquer.

En passant par la jonglerie, la magie, la chanson et -bien sûr- des surprises, ce

spectacle nous embarque littéralement et le charme qui s’en dégage restera

longtemps en nous comme un petit sourire confiant face à la vie…

Mise en scène Juliette Athlan

Création lumière Pierre Pineau

Musiques Tôonz, FexpaR, Solène Argans, Camille Penel

De et avec Emilie Psaume

Durée 1h20 environ

Entrée Normal 15€ Réduit 10€

Réservations au 05 65 58 83 40 ou sur www.theatredeladoline.com 15 .

Théâtre La Doline Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 58 83 40 theatredeladoline@hotmail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Music hall show

L’événement Je rame mais pourquoi pas La Doline Millau a été mis à jour le 2026-02-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)