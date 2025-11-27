Je reviens de la vérité Théâtre d’Auxerre Auxerre

Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre Yonne

Tarif : 12 – 12 – 29 EUR

Début : 2025-11-27 19:30:00

fin : 2025-11-28

2025-11-27 2025-11-28 2025-11-29

Parce que je reviens d’où nul n’est revenu, vous croyez que je sais des choses. Je ne sais que les évidences, la vie, la mort, la vérité. Je reviens de la vérité. Cette vérité, Charlotte Delbo s’était promise de l’écrire si elle devait survivre aux camps. Tiré de l’un des nombreux textes publiés jusqu’à sa mort en 1985, Je reviens de la vérité constitue avec l’ensemble de son œuvre un témoignage essentiel sur la déportation. Il révèle aussi le talent d’une écrivaine passionnée qui quitta son poste d’assistante de Louis Jouvet, alors en tournée en Amérique du Sud, pour rejoindre la France et la Résistance. Arrêtée le 24 janvier 1943, elle fut déportée parmi 230 femmes à Auschwitz-Birkenau puis à Ravensbrück. C’est cette voix essentielle, parfois méconnue, que Sylvie Pothier a choisi d’adapter et de mettre en scène. Portée avec sensibilité par la comédienne Vanessa Pivain elle dit l’horreur, mais aussi la solidarité, l’amour de la beauté, l’envie de vivre malgré tout. .

Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 24 24 accueil@auxerreletheatre.com

